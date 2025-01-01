Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα, πρώτη ημέρα του 2025 ο καιρός στη χώρα με λίγες νεφώσεις που κατά τόπους στην Κρήτη θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στο Αιγαίο βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Αναλυτικά:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες ανατολικοί βορειοανατολικοί τοπικά 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον δύο) έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -01 (μείον ένα) έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα βόρειοι βορειοανατολικοί 4 τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, με εξασθένηση μετά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 και στη νότια Κρήτη έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου

Γενικά αίθριος καιρός. Βαθμιαία στα νότια θα αναπτυχθούν κατά τόπους νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Πηγή: skai.gr

