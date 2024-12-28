Υποχωρεί το κύμα της κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα το οποίο μετατοπίζεται προς τα ανατολικά της χώρας σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Την Κυριακή, στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου,

τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα σημειωθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα θαλάσσια- παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες.

Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα περιοριστούν στο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης και πιθανόν ασθενείς χιονοπτώσεις τις πρωινές ώρες στα ορεινά της Εύβοιας και της ανατολικής Στερεάς.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 09 με 11 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 13 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός πιιθανώς τοπικά ισχυρός.

Τη Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και μόνο στα ανατολικά (κυρίως στο Αιγαίο) θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις. Βροχές αναμένονται στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα (όπου στα ορεινά θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις) και στις Κυκλάδες έως και τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, όμως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Θα φτάσει στα βόρεια τους 09 με 11 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο τους 12 με 14 και στη δυτική χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, όμως στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Την Πρωτοχρονιά, Τετάρτη, ο ι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά βόρειοι πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά.

Στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Πηγή: skai.gr

