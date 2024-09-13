ΣΑΒΒΑΤΟ (14/9)

Οι τοπικές βροχές που θα σημειωθούν στη Δ. Ελλάδα, τη βόρεια ορεινή χώρα και το Α. Αιγαίο δεν θα είναι αξιόλογης έντασης.

Άνεμοι δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ με ριπές στο Ν. Αιγαίο και το Κρητικό ως τα 7 μποφόρ.

Μέγιστες θερμοκρασίες: 30 με 32 βαθμοί στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

ΚΥΡΙΑΚΗ (15/9)

Τοπικές βροχές, όχι αξιόλογης έντασης, στη Δ. Ελλάδα, την Α. Μακεδονία, τη Θράκη και το Α-ΒΑ Αιγαίο.

Άνεμοι: ΒΔ 4 με 5 μποφόρ με ριπές στη Θάλασσα Κυθήρων και το Κρητικό ως τα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: σε πτώση κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

ΔΕΥΤΕΡΑ (16/9)

Δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές.

Άνεμοι: ΒΔ ως 5 μποφόρ.

ΤΡΙΤΗ -ΤΕΤΑΡΤΗ (17-18/9)

Αυξάνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης αξιόλογων βροχών και τοπικών καταιγίδων κυρίως την Τετάρτη στη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα. Άνεμοι ως 6 μποφόρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.