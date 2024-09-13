ΣΑΒΒΑΤΟ (14/9)
Οι τοπικές βροχές που θα σημειωθούν στη Δ. Ελλάδα, τη βόρεια ορεινή χώρα και το Α. Αιγαίο δεν θα είναι αξιόλογης έντασης.
Άνεμοι δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ με ριπές στο Ν. Αιγαίο και το Κρητικό ως τα 7 μποφόρ.
Μέγιστες θερμοκρασίες: 30 με 32 βαθμοί στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
ΚΥΡΙΑΚΗ (15/9)
Τοπικές βροχές, όχι αξιόλογης έντασης, στη Δ. Ελλάδα, την Α. Μακεδονία, τη Θράκη και το Α-ΒΑ Αιγαίο.
Άνεμοι: ΒΔ 4 με 5 μποφόρ με ριπές στη Θάλασσα Κυθήρων και το Κρητικό ως τα 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: σε πτώση κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.
ΔΕΥΤΕΡΑ (16/9)
Δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές.
Άνεμοι: ΒΔ ως 5 μποφόρ.
ΤΡΙΤΗ -ΤΕΤΑΡΤΗ (17-18/9)
Αυξάνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης αξιόλογων βροχών και τοπικών καταιγίδων κυρίως την Τετάρτη στη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα. Άνεμοι ως 6 μποφόρ.
- Φθινοπωρινός ο καιρός με βροχές και καταιγίδες στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα
- Σχετικά βελτιωμένος καιρός σήμερα Πέμπτη. Την Παρασκευή , αλλά και το Σ/Κ τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία το Σ/Κ θα σημειώσει πτώση.
- Άνοδος της θερμοκρασίας με τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Αιγαίο και Ιόνιο
