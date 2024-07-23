Λογαριασμός
Σήμερα Τρίτη τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες , μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Πέμπτη και Παρασκευή η θερμοκρασία κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα  Τρίτη  Τοπικές βροχές και  καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στα Β – ΒΔ   και το μεσημέρι απόγευμα μπόρες ,  στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Στα Νησιά γενικά αίθριος καιρός.  Οι Άνεμοι B -  ΒΔ 4 με 5 μποφόρ , στο Α – ΝΑ  Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 , Η θερμοκρασία Στα ηπειρωτικά έως 36 με 38 βαθμούς  και στα νησιά έως 36 με 37  βαθμούς.

Τετάρτη   Γενικά αίθριος με τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στα Κ και Β ηπειρωτικά , κυρίως ορεινά , το μεσημέρι και το απόγευμα.  Άνεμοι : Β  4 με 6 μποφόρ , στο Α Αιγαίο τοπικά μέχρι 7 Θερμοκρασία: έως 36 με  37 βαθμούς.

Πέμπτη  Βροχές και καταιγίδες στην ηπειρωτική Ελλάδα κυρίως το απόγευμα. Τα φαινόμενα στην Κ την  Α Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να είναι έντονα.  Άνεμοι: Β-ΒΔ 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Σε μικρή πτώση.

Την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές , Άνεμοι Β – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα. Αρχικά αίθριος , αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα  θα συννεφιάσει και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές  μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.
Άνεμοι: Β  3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 37 με 38 βαθμούς 

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά  που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές  μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς 

