Σήμερα Τρίτη Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στα Β – ΒΔ και το μεσημέρι απόγευμα μπόρες , στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Στα Νησιά γενικά αίθριος καιρός. Οι Άνεμοι B - ΒΔ 4 με 5 μποφόρ , στο Α – ΝΑ Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 , Η θερμοκρασία Στα ηπειρωτικά έως 36 με 38 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 37 βαθμούς.

Τετάρτη Γενικά αίθριος με τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στα Κ και Β ηπειρωτικά , κυρίως ορεινά , το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι : Β 4 με 6 μποφόρ , στο Α Αιγαίο τοπικά μέχρι 7 Θερμοκρασία: έως 36 με 37 βαθμούς.

Πέμπτη Βροχές και καταιγίδες στην ηπειρωτική Ελλάδα κυρίως το απόγευμα. Τα φαινόμενα στην Κ την Α Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να είναι έντονα. Άνεμοι: Β-ΒΔ 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Σε μικρή πτώση.

Την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές , Άνεμοι Β – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα. Αρχικά αίθριος , αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Β 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 37 με 38 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.