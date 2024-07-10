Σήμερα Τετάρτη Γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Β ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες . Άνεμοι : Β – ΒΑ 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 37 με 39 βαθμούς και τοπικά έως 40 βαθμούς , και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς.

Πέμπτη και Παρασκευή Γενικά αίθριος Άνεμοι Β-ΒΑ 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο την Πέμπτη τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σ/Κ γενικά αίθριος , Άνεμοι Β 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και την Κυριακή τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Αττική

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β 4 με 6 και στα Α την ημέρα τοπικά 7 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 37 με 38 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 36 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.