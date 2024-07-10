Λογαριασμός
Οι Βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση το Σ/Κ... και ζέστη... έως πολύ ζέστη. Σε πολύ υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία το Σ/Κ

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα  Τετάρτη  Γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Β  ορεινά   είναι πιθανό να  σημειωθούν τοπικές μπόρες . Άνεμοι : Β – ΒΑ 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο 7 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 37 με 39 βαθμούς  και τοπικά έως 40 βαθμούς , και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς.

Πέμπτη και Παρασκευή Γενικά αίθριος  Άνεμοι   Β-ΒΑ 4 με 6 μποφόρ και στο  Αιγαίο την Πέμπτη τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία  χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σ/Κ γενικά αίθριος , Άνεμοι Β 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και την Κυριακή τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος.   Άνεμοι: Β  4 με 6 και στα Α την ημέρα τοπικά  7 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 37 με 38 βαθμούς

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 36 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
