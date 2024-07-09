«Κόκκινο» θα χτυπήσει και σήμερα, Τρίτη ο υδράργυρος μετατρέποντας την χώρα μας σε «καμίνι». Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν κυρίως στη δυτική ηπειρωτική χώρα και τη Θεσσαλία με την θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ ο καιρός αναμένεται για σήμερα γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ορεινά της Ηπείρου και τις δυτικής Μακεδονίας θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 39 και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα τους 30 με 32 και κατά τόπους στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στη δυτική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Θρακικό τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στην Ήπειρο θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στο Ιόνιο από 24 έως 36 και στα ηπειρωτικά από 21 έως 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στις Σποράδες 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 38 με 39 βαθμούς και στις Σποράδες έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα βόρεια ορεινά (κυρίως της Θράκης) ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 31 με 33 βαθμούς και κατά τόπους στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά κυρίως της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής κυρίως χώρας. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 39 βαθμούς και κατά τόπους τους 40 και πιθανόν τους 41 βαθμούς Κελσίου. Επισημαίνεται ότι στις παράκτιες περιοχές οι μέγιστες τιμές θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.

Στη νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς και κατά τόπους στα νησιά του Ιονίου και του ανατολικού Αιγαίου τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

