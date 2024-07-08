Σήμερα Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός Άνεμοι Βόρειοι στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 37 με 39 βαθμούς , και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς.

Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή σποραδικές καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Δ. Μακεδονία. Άνεμοι Βόρειοι στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 37 με 39 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά έως 40 βαθμούς.

Την Τετάρτη Γενικά αίθριος και μόνο το απόγευμα στην Α. Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι : ΒΑ 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο 7 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη και Παρασκευή Γενικά αίθριος Άνεμοι Β-ΒΑ 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο 7 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σ/Κ Εξασθένηση των ανέμων περίπου κατά ένα μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Αττική

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β 4 με 6 και στα Α την ημέρα τοπικά 7 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 36 με 37 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

