Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή σποραδικές καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Δ. Μακεδονία. Άνεμοι Βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 37 με 39 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά έως 40 βαθμούς , και στα νησιά έως 35 με 36 βαθμούς.

Την Τετάρτη Γενικά αίθριος και μόνο το απόγευμα στα Β – ΒΑ είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι : ΒΑ 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο 7 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη και Παρασκευή Γενικά αίθριος Άνεμοι Β-ΒΑ 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σ/Κ Εξασθένηση των ανέμων περίπου κατά ένα μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Αττική

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β 4 με 6 και στα Α την ημέρα τοπικά 7 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 37 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 36 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

