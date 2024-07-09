Λογαριασμός
Δεν αλλάζει ο καιρός τις επόμενες ημέρες …. Οι Βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και ζέστη …έως πολύ ζέστη. Ανεβαίνει ακόμα λίγο η θερμοκρασία το Σ/Κ

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή σποραδικές καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Δ. Μακεδονία.  Άνεμοι Βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 37 με 39 βαθμούς  και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά έως 40 βαθμούς , και στα νησιά έως 35 με 36 βαθμούς.

Την Τετάρτη  Γενικά αίθριος και μόνο το απόγευμα στα Β – ΒΑ  είναι πιθανό να  σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι : ΒΑ 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο 7 μποφόρ.  Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. 

Πέμπτη και Παρασκευή Γενικά αίθριος  Άνεμοι   Β-ΒΑ 4 με 6 μποφόρ και στο  Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία  χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σ/Κ Εξασθένηση των ανέμων περίπου κατά ένα μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος.   Άνεμοι: Β  4 με 6 και στα Α την ημέρα τοπικά  7 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 37 βαθμούς

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 36 βαθμούς

