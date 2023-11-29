Σήμερα Τετάρτη άστατος καιρός με τις βροχές και τις τοπικές καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στα δυτικά και τα νησιά του νοτίου και του ανατολικού Αιγαίου. Άνεμοι ΝΔ στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ , στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ , με εξασθένηση . Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 17 με 18 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 20 με 22 βαθμούς.

Την Πέμπτη Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα συννεφιά με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν ΝΔ 4 με 5 μποφόρ , και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Δυτικά και Βόρεια.

Την Παρασκευή Στη δυτική Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν - ΝΔ 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.

Τέλος το Σάββατο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν το βράδυ στα ΒΔ. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν- ΝΔ 4 με 6 μποφόρ , στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα. συννεφιά παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: ΝΔ 5 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.