Πολύ ζέστη Παρασκευή και το Σάββατο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 42 με 43 βαθμούς. Από την Κυριακή μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας ενισχύεται το μελτέμι στα Ανατολικά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πρόσκαιρη πτώση.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη