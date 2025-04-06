Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και από το βράδυ στο βορειοανατολικό Αιγαίο (περιοχή Λήμνου) με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και πρόσκαιρα πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά και τη νύχτα προς Δευτέρα και σε ημιορεινές περιοχές.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και από το βράδυ και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (περιοχή Λήμνου).

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια, από το απόγευμα στα ορεινά και τη νύχτα προς Δευτέρα και σε ημιορεινές περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Το βράδυ οι άνεμοι στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και θα ενισχυθούν τοπικά έως τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά και νότια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 και τοπικά, κυρίως ηπειρωτικά, τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά από το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειώσει αισθητή πτώση.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες στη Θράκη και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές από τις απογευματινές ώρες, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά από τις απογευματινές ώρες και τη νύχτα και σε ημιορεινές περιοχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα θαλάσσια - παραθαλάσσια από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6, στα θαλάσσια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Αίσθητη πτώση της θερμοκρασίας από τις απογευματινές ώρες.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Από τις μεσημβρινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν και κυρίως στα ηπειρωτικά, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά από τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 5, στο Ιόνιο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 19 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 και τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, στις Κυκλάδες από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 και τοπικά στην Κρήτη 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και τις μεσηβρινές - απογευματινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ στα βόρεια οι νεφώσεις θα αυξηθούν και τη νύχτα θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς τις βραδινές ώρες στα ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Από το απόγευμα στα θαλάσσια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 07-04-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές και στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και ημιορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές τις πρωινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας και έως νωρίς το απόγευμα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης με υψόμετρο από 400 μέτρα και πάνω.

Τα φαινόμενα βαθμιαία το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Δεν θα ξεπεράσει στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία τους 09 με 11 βαθμούς Κελσίου και στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 17 με 19 και στην Κρήτη τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 08-04-2025

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νότια.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στη νότια Ελλάδα και θα κυμανθεί σε όλη τη χώρα σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, που τοπικά στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 09-04-2025

Στα δυτικά και τα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και, κυρίως στην Πελοπόννησο, μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στα νοτιοανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10-04-2025

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, αρχικά στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Πηγή: skai.gr

