Καιρός σήμερα: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές

Στα κεντρικά και τα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπει για τον καιρό την Παρασκευή η ΕΜΥ. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία κατά τόπους θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.



Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στις περισσότερες περιοχές θα φθάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και το βόρειο Ιόνιο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία κατά τόπους θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στη δυτική Πελοπόννησο το απόγευμα πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις που βαθμιαία κατά τόπους θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και το απόγευμα πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στην Κρήτη τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες από το βράδυ.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα στην Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα Δωδεκάνησα, κυρίως στην περιοχή του Καστελλόριζου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν, από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 05-04-2025

Στις Σποράδες, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και βαθμιαία τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που πιθανώς τις πρωινές ώρες να είναι κατά τόπους έντονα το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και στις περισσότερες περιοχές θα φθάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 06-04-2025

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα, όπου θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και από το βράδυ και στα νησιά του βόρειου Αιγαίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά και από τη νύχτα και σε ημιορεινές περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση από το απόγευμα στα βόρεια.

Πηγή: skai.gr

