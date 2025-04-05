Μέχρι την Τετάρτη προβλέπεται να διατηρηθεί το φθινοπωρινό σκηνικό του καιρού, με βροχές, τοπικές κατιαγίδες και λίγα χιόνια στα ορεινό.

Ο καιρός σήμερα, Σάββατο, 5 Απριλίου

Στις Σποράδες, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και βαθμιαία τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές το απόγευμα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και στις περισσότερες περιοχές θα φθάσει τους 16 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και κυρίως στα ηπειρωτικά, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.

Στην ανατολική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι - απόγευμα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το απόγευμα.

Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 και τοπικά στην Κρήτη 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αργά το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 06-04-2025

Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και από το βράδυ και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια, από το απόγευμα στα ορεινά και τη νύχτα προς Δευτέρα και σε ημιορεινές περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά νότιοι 4 με 6 μποφόρ. Το βράδυ στα βόρεια οι άνεμοι θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και θα ενισχυθούν τοπικά έως τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς, αλλά από το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειώσει αισθητή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 07-04-2025

Στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στην ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και ημιορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Τα φαινόμενα βαθμιαία το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στα νοτιοανατολικά μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια. Ενδεικτικά

στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία δεν θα ξεπεράσει τους 09 με 11 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 08-04-2025

Στην ανατολική χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στη νότια Ελλάδα και σε όλη τη χώρα θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 09-04-2025

Στα δυτικά και τα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και, κυρίως στην Πελοπόννησο, μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Πηγή: skai.gr

