Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Τρίτη

Για σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες, στην περιοχή Λέσβου - Χίου

βροχή

Πορτοκαλί ειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας για την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου έστειλε η ΕΜΥ, μέσω νέου έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού.

Αναλυτικά:

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

Πορτοκαλί προειδοποίηση

Έκδοση Δευτέρα 16-02-2026/12.00 μ.

  • Πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες σήμερα Δευτέρα 16-02-2026 στην περιοχή Λέσβου - Χίου.
  • Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει την Τρίτη 17-02-2026 ο καιρός στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη:

  • στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα
  • στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες
  • στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
  • στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα
  • στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

  • στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα - βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ
  • στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο την Τρίτη από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 δυτικοί 9 μποφόρ.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

