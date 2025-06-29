Σήμερα, Κυριακή 29 Ιουνίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Πέτρος, Πετρής, Πετράς, Πετράκης, Πετρουλάς, Πετρίνος, Πέτρα, Πετρούλα, Πετρία, Πετρίνα, Παύλος, Πωλ, Παυλίνα, Πωλίνα, Παύλιανη, Πάολα.

Ανατολή ήλιου: 06:05 - Δύση ήλιου: 20:51 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 46 λεπτά

Σελήνη 4.2 ημερών



