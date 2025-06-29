Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 29 Ιουνίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:05 και δύση ήλιου στις 20:51 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 46 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Κυριακή 29 Ιουνίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Πέτρος, Πετρής, Πετράς, Πετράκης, Πετρουλάς, Πετρίνος, Πέτρα, Πετρούλα, Πετρία, Πετρίνα, Παύλος, Πωλ, Παυλίνα, Πωλίνα, Παύλιανη, Πάολα.

Ανατολή ήλιου: 06:05 - Δύση ήλιου: 20:51 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 46 λεπτά

Σελήνη 4.2 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή Γιορτή σήμερα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark