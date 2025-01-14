Οι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα και οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν σήμερα Τρίτη με μειούμενη ένταση από τις βραδινές ώρες.

Την Τετάρτη αναμένεται περαιτέρω εξασθένηση των φαινομένων, αλλά ο παγετός θα διατηρηθεί έως και την Παρασκευή (17-01-2025), κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα που κατά τόπους στα βορειοδυτικά θα είναι ισχυρός.

Ισχυρές βροχές προβλέπονται στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο (κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα), τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά της τμήματα), τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και από το μεσημέρι στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στις νότιες θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Οι χιονοπτώσεις στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη θα συνεχιστούν σε ορεινές - ημιορεινές περιοχές και κατά τόπους και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο οι οποίες όμως το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο οι χιονοπτώσεις θα είναι κατά τόπους πυκνές στα ορεινά - ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδα, Βοιωτία) με χαμηλότερο υψόμετρο, με μειούμενη ένταση από τις βραδινές ώρες.

Στο Αιγαίο θα πνέουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και στα βόρεια 9 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν θυελλώδεις ανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση προβλέπεται από τις απογευματινές ώρες.

Επισημαίνεται πως ο παγετός θα διατηρηθεί έως και την Παρασκευή (17-01-2025), κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα που κατά τόπους στα βορειοδυτικά θα είναι ισχυρός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

