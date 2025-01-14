Λογαριασμός
Επιτέλους χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού …. Ιανουάριο έχουμε !!

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη  Βροχές θα εκδηλωθούν ,  σχεδόν σε όλη τη χώρα ,  καταιγίδες κυρίως στα Κ και Ν  χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας ,καθώς και σε περιοχές στα Κ και Β με χαμηλότερο υψόμετρο.  Στα Β τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.  Η ένταση των ανέμων 6 με 8 και  στο Β Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ , με εξασθένηση από το απόγευμα Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι  στα κεντρικά και βόρεια έως 5 με 8 βαθμούς ,  στην υπόλοιπη χώρα έως 12 με 13 βαθμούς , και μόνο στο Ν Αιγαίο έως 17 με 18 βαθμούς.

Την Τετάρτη βροχές κυρίως στα Α και Ν , ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και Β ημιορεινά. Οι άνεμοι βαθμιαία θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια

Την Πέμπτη οι βροχές θα περιοριστούν στα Α και Ν , ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι βελτιωμένος , με αρκετή ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.
Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα  Συννεφιά με βροχές κατά διαστήματα Άνεμοι: Β 5 με 6 , στα Α 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 11 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Συννεφιά με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Άνεμοί: Β – ΒΔ  4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: έως 5 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

