Σήμερα Τρίτη Βροχές θα εκδηλωθούν , σχεδόν σε όλη τη χώρα , καταιγίδες κυρίως στα Κ και Ν χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας ,καθώς και σε περιοχές στα Κ και Β με χαμηλότερο υψόμετρο. Στα Β τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων 6 με 8 και στο Β Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ , με εξασθένηση από το απόγευμα Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια έως 5 με 8 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 12 με 13 βαθμούς , και μόνο στο Ν Αιγαίο έως 17 με 18 βαθμούς.

Την Τετάρτη βροχές κυρίως στα Α και Ν , ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και Β ημιορεινά. Οι άνεμοι βαθμιαία θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια

Την Πέμπτη οι βροχές θα περιοριστούν στα Α και Ν , ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι βελτιωμένος , με αρκετή ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

Αττική

Καιρός σήμερα Συννεφιά με βροχές κατά διαστήματα Άνεμοι: Β 5 με 6 , στα Α 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 11 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Άνεμοί: Β – ΒΔ 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: έως 5 βαθμούς

