Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα Σάββατο (15-02-2025) από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Πιο αναλυτικά:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Από αργά το απόγευμα του Σαββάτου (15-02-2025) στο Ιόνιο, τα παράκτια της Ηπείρου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

β. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (16-02-2025) στην ανατολική Πελοπόννησο και πρόσκαιρα στη δυτική και νότια Κρήτη, τις Κυκλάδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Ύφεση των φαινομένων προβλέπεται από το μεσημέρι της Κυριακής (16-02-2025) πρώτα στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr)

Συνεδρίαση στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης

Λόγω της επιδείνωσης του καιρού ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας συγκάλεσε σήμερα το πρωί την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου.

Οι επιστήμονες της Επιτροπής ανέφεραν ότι οι περιοχές που θα επηρεαστούν από ισχυρές βροχές και καταιγίδες είναι όλη η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος, η Κρήτη και το ΒΑ Αιγαίο. Επειδή στην Ιθάκη, τη Λευκάδα, τη Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, καθώς και στη Δυτική και τη Νότια Πελοπόννησο τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα να είναι ιδιαίτερα έντονα.

