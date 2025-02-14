Βροχερός ο καιρός σήμερα - Πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο

Στη Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και κατά τόπους στις Κυκλάδες. Τα φαινόμενα θα είναι πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρά στα νησιά του Ιονίου.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά τους 12 με 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 βαθμούς, στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 και τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο όπου τα φαινόμενα πιθανόν πρόσκαιρα να είναι ισχυρά. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 01 έως 07 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 και τοπικά στην Κρήτη έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί στα νότια 3 με 4, στα βόρεια 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη και το βράδυ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, βαθμιαία στα υπόλοιπα τμήματα της Πελοποννήσου, την Αττική, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν στο βόρειο Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της νότιας ηπειρωτικής χώρας και κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 μποφόρ, βαθμιαία όμως θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε βόρειους 3 έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές.

