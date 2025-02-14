Σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δ , τα Ν και το Α Αιγαίο. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν- ΝΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 12 με 13 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 15 με 17 βαθμούς , Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 18 βαθμούς.

Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δ , τα Ν και το Α Αιγαίο , βροχερός θα είναι ο καιρός και την Κυριακή στις περισσότερες περιοχές. Οι Νοτιάδες μέχρι 6 μποφόρ τοπικά στα πελάγη και Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.

Βροχές θα σημειωθούν και τη Δευτέρα κυρίως στα Α και Β , χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Αττική

Καιρός σήμερα Συννεφιά παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί . Άνεμοι: Ν – ΝΔ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα ασθενών βροχών. Άνεμοι: Ν - ΝΑ 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 11 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

