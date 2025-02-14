Λογαριασμός
Βροχερό Σ/Κ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα  Παρασκευή  τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως  στα Δ , τα Ν και το Α Αιγαίο. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν-  ΝΔ  4 με 6  μποφόρ.  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 12 με 13  βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 15 με 17  βαθμούς , Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 18 βαθμούς.

Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως  στα Δ , τα Ν και το Α Αιγαίο , βροχερός θα είναι ο καιρός και την Κυριακή στις περισσότερες περιοχές.  Οι Νοτιάδες μέχρι 6 μποφόρ τοπικά στα πελάγη και Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.

Βροχές θα σημειωθούν και τη Δευτέρα κυρίως στα Α και Β , χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ  Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Συννεφιά παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί .  Άνεμοι: Ν – ΝΔ  3 με 4  μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς.  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα ασθενών βροχών. Άνεμοι: Ν - ΝΑ  2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 11 βαθμούς

