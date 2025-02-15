Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα το πρωί ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας. Θέμα της συνεδρίασης η επιδείνωση του καιρού που, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένεται από σήμερα το βράδυ μέχρι αύριο το μεσημέρι.

Οι επιστήμονες της Επιτροπής ανέφεραν ότι οι περιοχές που θα επηρεαστούν από ισχυρές βροχές και καταιγίδες είναι όλη η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος, η Κρήτη και το ΒΑ Αιγαίο. Επειδή στην Ιθάκη, τη Λευκάδα, τη Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, καθώς και στη Δυτική και τη Νότια Πελοπόννησο τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα να είναι ιδιαίτερα έντονα.

Αποφασίστηκε επίσης να εκδοθεί σήμερα το απόγευμα προληπτικό μήνυμα από το 112, που θα καλεί τους οι πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Αναλυτικά οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

• Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα Σάββατο (15-02-2025) από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Πιο αναλυτικά:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Από αργά το απόγευμα του Σαββάτου (15-02-2025) στο Ιόνιο, τα παράκτια της Ηπείρου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

β. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (16-02-2025) στην ανατολική Πελοπόννησο και πρόσκαιρα στη δυτική και νότια Κρήτη, τις Κυκλάδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Ύφεση των φαινομένων προβλέπεται από το μεσημέρι της Κυριακής (16-02-2025) πρώτα στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr)

Συνεδρίαση στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης

Λόγω της επιδείνωσης του καιρού ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας συγκάλεσε σήμερα το πρωί την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου.

