Καταιγίδες πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές στα νησιά του Ιονίου και τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται για σήμερα, Σάββατο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Αναλυτικότερα, σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι πρόσκαιρα κατά τόπους έντονα στο Ιόνιο και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στα κεντρικά και νότια τους 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα νότιοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο όπου τα φαινόμενα πιθανόν πρόσκαιρα να είναι ισχυρά. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της βόρειας Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 και τοπικά στην Κρήτη έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-02-2025

Κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με βροχές αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραρικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα νότια ηπειρωτικά, όπου πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές, βαθμιαία στην Κρήτη και κατά διαστήματα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Τις βραδινές ώρες ο καιρός στα δυτικά πρόσκαιρα θα βελτιωθεί, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και θα εξασθενήσουν.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία όμως θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε βορειοανατολικούς. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 και κατά τόπους στα νοτιοανατολικά τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-02-2025

Στα ανατολικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου θα ενταθούν. Στα δυτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και τις βραδινές ώρες και στα ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα νοτιοανατολικά θα πνέουν αρχικά νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στα βορειοανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 5 με τάση ενίσχυσης τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή στα κεντρικά και τα νότια, στα βορειοανατολικά όμως θα διατηρηθεί σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα και δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς Κελσίου.

