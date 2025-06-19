Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για μεταβολή του καιρού - Έρχονται ισχυρές βροχές και μπουρίνια

Μεταβολή του καιρού προβλέπεται στη χώρα μας από το μεσημέρι της Παρασκευής (20-6-2025) στη βόρεια Ελλάδα και το Σάββατο (21-6-2025) και σε νοτιότερες περιοχές με κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια).

Αναλυτικά, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

Α. Στη Μακεδονία από το μεσημέρι της Παρασκευής και μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου, με εξαίρεση την κεντρική Μακεδονία (κυρίως Χαλκιδική) όπου τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου.

Β. Στις Σποράδες το Σάββατο από νωρίς το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Γ. Στη Στερεά και την Πελοπόννησο το Σάββατο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι νωρίς το βράδυ.

Δ. Στην Ήπειρο τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου.

Πηγή: skai.gr

