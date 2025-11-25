Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, Τρίτη, στα δυτικά, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο, από το απόγευμα στις Κυκλάδες και την Κρήτη, από το βράδυ στην ανατολική νησιωτική χώρα και τη νύχτα στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμιαία έως 6 και στο Ιόνιο 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι δυτικοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 21 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από τη νύχτα στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στο Ιόνιο 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην ανατολική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το βράδυ θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και από το βράδυ νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

