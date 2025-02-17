Σήμερα Δευτέρα Παροδικά αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Α και Ν νησιωτική χώρα. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι πρόσκαιρα ισχυρά, στα Δωδεκάνησα, τη Θράκη και τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, αρχικά στα ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ΒΑ μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 10 με 12 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 17 βαθμούς

Την Τρίτη Στα Α και Β ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, στα Β ημιορεινά και πιθανώς πρόσκαιρα σε περιοχές της Α Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

Τετάρτη και Πέμπτη Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τα βόρεια θα επηρεάσει τον καιρό της χώρας μας. Αν και δεν προκαλεί μεγάλα ύψη υετού, θα ρίξει αισθητά τη θερμοκρασία και γενικότερα θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου. Επίσης θα επικρατήσουν ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη Συννεφιά παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές , κυρίως από το μεσημέρι. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές Άνεμοι: Α – ΒΑ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 12 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.