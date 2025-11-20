Λογαριασμός
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ: Έντονες βροχές και καταιγίδες από σήμερα το απόγευμα

Ένταση των φαινομένων αύριο Παρασκευή στα νησιά του Ιονίου, την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο - Εξασθένιση των φαινομένων από το βράδυ

βροχές

Οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται τη νύχτα να ενταθούν εκ νέου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ την Πέμπτη 20/11.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή (21-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

  • Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο
  • Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21-11-25) προς το Σάββατο (22-11-25)

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

