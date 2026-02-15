Δωδεκάνησα: Καθυστερήσεις στα δρομολόγια πλοίων λόγω καιρού - Ακυρώσεις πτήσεων προς Ρόδο

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων και ακτοπλοϊκών δρομολογίων καταγράφονται σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2026 στα Δωδεκάνησα και τη Ρόδο εξαιτίας των πολύ ισχυρών έως και θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Ειδικότερα, ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες πτήσεις από Αθήνα προς Ρόδο λίγο μετά τις 10 το πρωί καθώς οι ριπές των ανέμων δεν επιτρέπουν την προσγείωση αεροσκαφών στο αεροδρόμιο ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ρόδου. Καθυστερήσεις δρομολογίων καταγράφονται επίσης και για τα προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων στα Δωδεκάνησα δεδομένου του απαγορευτικού απόπλου που έχει τεθεί σε ισχύ από το λιμάνι του Πειραιά σήμερα το πρωί.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό πρακτορείο ειδήσεων, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου κ. Μιχάλης Θωμάτος, σημείωσε ότι μέχρι τις 3 το μεσημέρι παρά την ένταση των καιρικών φαινομένων δεν είχαν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας πάντως παραμένουν σε ετοιμότητα για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσουν τα φαινόμενα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

