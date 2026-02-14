Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ και έως και την Κυριακή το απόγευμα σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Πιο συγκεκριμένα:

α. στην περιοχή Κέρκυρας - Παξών από το βράδυ σήμερα Σάββατο (14-02-2026) έως και το πρωί της Κυριακής (15-02-2026)

β. στην Ήπειρο από τη νύχτα απόψε έως και τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής (15-02-2026)

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αύριο Κυριακή (15-02-2026) από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα το βράδυ στο Ιόνιο (7 με 8 μποφόρ) και αύριο Κυριακή στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

3. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, Κυκλάδες και Εύβοια).

