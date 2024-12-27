Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου σε πολλά λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο, οι οποίοι σύμφωνα με την ΕΜΥ φθάνουν κατά τόπους τα 8 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, από το λιμάνι του Πειραιά δεν εκτελέστηκαν τα πρωινά δρομολόγια, ενώ κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια για Κυκλάδες και Αργοσαρωνικό.

Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι της Ραφήνας για Κυκλάδες και Μαρμάρι, ενώ δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από το λιμάνι του Λαυρίου.

Κλειστές είναι επίσης οι γραμμές Αγ. Μαρίνα-Νέα Στύρα, Αρκίτσα-Αιδηψός ενώ στη γραμμή Βόλος-Σποράδες τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν μετά τις 10 το πρωί.

Κλειστή είναι επίσης η γραμμή Καβάλα-Πρίνου-Θάσου, ενώ τα δρομολόγια στη γραμμή Κεραμωτή Καβάλας-Λιμένα Θάσου γίνονται κανονικά.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις δρομολογίων, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.

Πηγή: skai.gr

