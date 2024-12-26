Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού προχώρησε η ΕΜΥ.



Ο χειμωνιάτικος καιρός στη χώρα μας θα συνεχιστεί και σήμερα Πέμπτη με κατά τόπους ισχυρές βροχές, στα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες, θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της ανατολικής Ελλάδας και χιονοπτώσεις στα ορεινά και πρόσκαιρα σε ημιορεινές περιοχές στα κεντρικά και τα βόρεια.

Πιο αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές προβλέπονται κατά τόπους στην ανατολική Θεσσαλία (Μαγνησία), τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά (κυρίως περιοχή Φθιώτιδας - Βοιωτίας), πιθανώς στην Αττική, τις Κυκλάδες (κυρίως δυτικές και βόρειες) και στην ανατολική Πελοπόννησο. Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια και από το βράδυ τοπικά στην Αττική, τις δυτικές Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στον ορεινό ηπειρωτικό κορμό, τα ορεινά της Εύβοιας και τοπικά σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, κατά τόπους πυκνές στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα (βροχές - χιονοπτώσεις) θα παρουσιάσουν εξασθένηση στις περισσότερες περιοχές, αλλά στο Αιγαίο και κατά τόπους στην ανατολική ηπειρωτική χώρα θα συνεχίσουν να πνέουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr).



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.