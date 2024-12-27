Καιρός σήμερα: Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας με βροχές και χιόνια

Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο και τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά στο βόρειο Αιγαίο έως 10 μποφόρ προβλέπει για τον καιρό σήμερα Παρασκευή η ΕΜΥ.



Στην ανατολική χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια καταιγίδες.



Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές τις πρωινές ώρες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, κατά τόπους πυκνές από το απόγευμα.



Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 8 και στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 9 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα 10 μποφόρ, με εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όπου δεν θα ξεπεράσει τους 6 με 8 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο θα φτάσει τους 13 με 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά - ημιορεινά, κατά τόπους πυκνές από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το βράδυ στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Στα δυτικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 και στα θαλάσσια τοπικά 9 μποφόρ, με πρόσκαιρη εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες.

Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες εφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, στα δυτικά και βόρεια τμήματα 6 με 8 μποφόρ. Σταδιακά βόρειοι 6 με 8 και στα δυτικά πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα Δωδεκάνησα όπου θα εκδηλωθούν και πρόσκαιρες καταιγίδες. Από τη νύχτα στα βορειότερα νησιά χιονόνερο και τοπικές χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 7 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά 10 μποφόρ με πρόσκαιρη εξασθένηση από το μεσημέρι. Στα νότια από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και σταδιακά από βόρειες 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7, στις Σποράδες 7 με 8 και τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 10 με 11 βαθμούς και στις Σποράδες από 09 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 και πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 9 μποφόρ. Σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-12-2024

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Χαλκιδική, την ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και στο Αιγαίο, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, στο βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα κατά τόπους πυκνές στη ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Τα φαινόμενα γρήγορα στα βόρεια ηπειρωτικά και βαθμιαία στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πιθανώς πρόσκαιρα έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 6 με 8 βαθμούς, στα κεντρικά και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 9 με 11, στο Αιγαίο τους 11 με 13 και μόνο στη δυτική χώρα θα φτάσει κατά τόπους τους 14 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-12-2024

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Χαλκιδική, την ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και στο Αιγαίο, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο Αιγαίο, όπου στα νοτιοανατολικά έως και τις πρωινές ώρες θα εκδηλώνονται και καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα δυτικά. Τις πρωινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-12-2024

Στις περισσότερες περιοχές γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και στα νοτιοανατολικά τμήματά του 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες κατά τόπους θα σημειωθεί παγετός.



