Αίθριος σήμερα ο καιρός στη χώρα - Ανεβαίνει η θερμοκρασία

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα, Πέμπτη ο καιρός σε όλη τη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στα δυτικά και τα βόρεια μεταβλητοί 2 με 3 και τοπικά βορειοανατολικοί 4 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρώτες πρωινές ώρες θα σημειωθεί τοπικά παγετός στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 ή 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί τοπικά στο Θρακικό έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και τοπικά βορειοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 και τοπικά έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα βόρεια από 08 έως 18 βαθμούς και στα νότια από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στις Σποράδες βόρειοι 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

