Είναι σα να μπαίνει η Άνοιξη ….. με φόρα !! Βαθμιαία άνοδος της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη Στην Κρήτη θα σημειωθούν  τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες , με βαθμιαία βελτίωση από  το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με εξασθένηση.  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 16 με 18  βαθμούς, στα Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς.

Πέμπτη και Παρασκευή και Σάβ/Κυρ γενικά αίθριος καιρός , με αραιή συννεφιά το Σ/Κ  οι Β άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ  και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος  Άνεμοι: Β  5 με 7  και στα Α τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση.  Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς

