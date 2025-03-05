Σήμερα Τετάρτη Στην Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες , με βαθμιαία βελτίωση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 16 με 18 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς.

Πέμπτη και Παρασκευή και Σάβ/Κυρ γενικά αίθριος καιρός , με αραιή συννεφιά το Σ/Κ οι Β άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: Β 5 με 7 και στα Α τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

