Όλγα Κεφαλογιάννη: Η Αθήνα έχει κερδίσει την σταθερή προτίμηση εκατομμυρίων επισκεπτών

«Με τη συντονισμένη προσπάθεια της πολιτείας, της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, η Αθήνα συγκαταλέγεται στους πλέον δημοφιλείς προορισμούς για city break», τόνισε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο 1ο Athens Talks, το διαδραστικό forum, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

«Με στοχευμένες προωθητικές ενέργειες, ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεθνείς συνεργασίες προετοιμάσαμε το έδαφος για δυναμική επανεκκίνηση της τουριστικής οικονομίας. Πετύχαμε τη μεταστροφή του αρνητικού κλίματος για την πόλη της Αθήνας, που διαμορφώθηκε την περίοδο της κρίσης, και σήμερα η Αθήνα έχει κερδίσει τη σταθερή προτίμηση εκατομμυρίων επισκεπτών» υπογράμμισε η υπουργός Τουρισμού,

Η κυρία Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει η τουριστική ανάπτυξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Περιφέρειας και επεσήμανε ότι τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι το 2024 θα είναι η νέα χρονιά - αναφορά για τα τουριστικά μεγέθη, πάνω και από τα επίπεδα του 2023.

«Παρατηρείται μία σημαντικά αυξανόμενη ζήτηση κατά τους μήνες εκτός τουριστικής αιχμής που είναι ιδιαίτερα εμφανής στην Αθήνα, η οποία πλέον έχει αναδειχθεί σε προορισμό για όλο το χρόνο», τόνισε.

Η υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε την ανάπλαση του παράκτιου μετώπου, τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, όπως η εμβληματική επένδυση του Ελληνικού, τη σημαντική επενδυτική δραστηριότητα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα αλλά και τις αστικές περιοχές, που συνολικά διαμορφώνουν το περιβάλλον για την περαιτέρω ανάδειξη της Αττικής ως προορισμού παγκόσμιας εμβέλειας και δίνουν μία νέα προοπτική για την Περιφέρεια, η οποία θα συνδυάζει πολλές και διαφορετικές ταξιδιωτικές εμπειρίες και επιλογές.

Η κυρία Κεφαλογιάννη έκανε μια συνοπτική αναφορά στις θεσμικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Τουρισμού επισημαίνοντας:

Τη σύσταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού, μεταξύ της Κυβέρνησης και των Περιφερειών.

Τη βελτίωση του πλαισίου για τη λειτουργία των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών, των DMMOs που συμβάλει στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης, των τοπικών διοικήσεων και του ιδιωτικού τομέα.

Τη σύσταση Συμβουλίου Οινοτουρισμού, και καθιέρωση πιστοποιήσεων για οινοτουριστικές επιχειρήσεις.

Τη διαμόρφωση ευνοϊκότερου πλαισίου για τις επενδύσεις, με την απλοποίηση διαδικασιών που αφορούν στην αδειοδότηση τουριστικών υποδομών.

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, βλέπουμε ότι πέρα από τις ελληνικές επιχειρήσεις, ορισμένοι από τους μεγαλύτερους διεθνείς ξενοδοχειακούς ομίλους, επενδύουν στη χώρα μας, και βεβαίως σε μεγάλο βαθμό στην Αττική, αναβαθμίζοντας σημαντικά το επίπεδο των τουριστικών υποδομών», ανέφερε η υπουργός Τουρισμού.

Επίσης, σε φάση υλοποίησης, όπως σημείωσε η κυρία Κεφαλογιάννη, περιλαμβάνονται έργα που θα συμβάλουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και υποστηρίζουν μία σειρά ειδικών μορφών τουρισμού:

Ψηφιακή πλατφόρμα για τον θαλάσσιο τουρισμό στην οποία θα παρουσιάζεται το σύνολο των υποδομών θαλάσσιου τουρισμού της χώρας.

Ψηφιακή Πλατφόρμα για τον καταδυτικό και υποβρύχιο τουρισμό, που θα περιλαμβάνει λειτουργίες όπως διαδραστικό χάρτη καταδυτικών και υποβρύχιων προορισμών και ψηφιακό οδηγό καταδυτικών κέντρων.

Ανάπτυξη ενός Εθνικού ΔικτύουΔιασύνδεσης Αγροδιατροφής, Γαστρονομίας και Τουρισμού. Ταυτόχρονα, για την προώθηση του Αγροτουρισμού και της Γαστρονομίας και μια ψηφιακή πλατφόρμα, θα περιλαμβάνει διαδραστικό χάρτη για την αποτύπωση αγροτουριστικών και γαστρονομικών πόρων σε όλη τη χώρα.

Επανασχεδιασμός του VisitGreece, του επίσημου τουριστικού portal της χώρας και δημιουργία ενός νέου καινοτόμου συστήματος που θα αξιοποιεί εργαλεία και τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, και θα παρέχει ταξιδιωτικές πληροφορίες και υπηρεσίες με τρόπο γρήγορο και φιλικό για το χρήστη.

«Αναβαθμίζουμε το τουριστικό brand της χώρας, με την αναβάθμιση της ποιότητας της τουριστικής προσφοράς, ταυτόχρονα με την προστασία των προορισμών, καθώς και της κοινωνικής συνοχής στις περιοχές που δέχονται πίεση. Πρέπει να επενδύσουμε όλοι σε μια προσέγγιση που εστιάζει στην ανάπτυξη με όρους αειφορίας, και αποδίδει τα μέγιστα για την οικονομία και την κοινωνία», υπογράμμισε η υπουργός Τουρισμού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

