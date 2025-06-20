Του Νικόλα Μπάρδη

Το Κάστρο είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο όμορφους και ιστορικούς οικισμούς της Σίφνου. Το χωριό βρίσκεται χτισμένο στις ανατολικές ακτές του νησιού, πάνω σε έναν απόκρημνο βράχο, που αγναντεύει το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Το Κάστρο κατόρθωσε να διατηρήσει αναλλοίωτη τη μεσαιωνική γοητεία του στο πέρασμα των αιώνων, και αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο εμβληματικούς κυκλαδίτικους οικισμούς. Πλησιάζοντας προς το χωριό, η εικόνα του σε μια ξαφνική στροφή του δρόμου είναι άκρως καθηλωτική. Το Κάστρο απέχει περίπου 3,5 χιλιόμετρα από την Απολλωνία, και φτάνοντας εκεί θα νιώσετε σαν να ταξιδεύετε πίσω στον χρόνο…

Το Κάστρο ήταν η αρχαία πρωτεύουσα της Σίφνου και διατηρεί ακόμα τα χαρακτηριστικά του βενετσιάνικου οχυρού, που χτίστηκε γύρω στο 1635 από τη δυναστεία του Ντα Κορόνια. Οι παλιές πύλες του οικισμού, οι στοές, τα κατάλευκα σπίτια, τα γραφικά στενά καλντερίμια και οι όμορφες εκκλησιές δημιουργούν ένα οικιστικό μωσαϊκό αξεπέραστης γοητείας. Αν πάλι σας αρέσουν οι γάτες, το Κάστρο θα σας φανεί παράδεισος! Όπου και αν γυρίσετε το βλέμμα, σε αυλές, πεζούλια και ταράτσες θα δείτε σίγουρα γάτες να ξαποσταίνουν στον ήλιο, απολαμβάνοντας την απόκοσμη ηρεμία και τους παφλασμούς των κυμάτων.

Ευρισκόμενοι στο χωριό, μπορείτε να κάνετε μία στάση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σίφνου, που αν και μικρό έχει αρκετά ενδιαφέροντα εκθέματα από τις ανασκαφές του νησιού, που φανερώνουν την πλούσια και μακραίωνη ιστορία του τόπου. Ακόμη, στο παλιό Δημοτικό Σχολείο του Κάστρου, που πλέον δεν λειτουργεί, φιλοξενούνται κάθε καλοκαίρι καλλιτεχνικές εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας. Και επειδή η βόλτα πάντα ανοίγει την όρεξη, στο χωριό θα βρείτε πολλά καφέ και γραφικά ταβερνάκια, για να κάνετε μία στάση και να δοκιμάσετε τις ντόπιες σπεσιαλιτέ του νησιού.

Αδιαμφισβήτητα, η πιο ωραία ώρα για να κάνετε τη βόλτα σας στον οικισμό είναι το απόγευμα προς το σούρουπο, όταν ο ήλιος ετοιμάζεται να «βουτήξει» στο πέλαγος και βάφει την πλάση με έντονα και ζεστά χρώματα.

Το ήδη όμορφο και γραφικό σκηνικό γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό και καθηλώνει όλους όσους βρίσκονται εκεί. Περπατήστε μέχρι το εμβληματικό εκκλησάκι των 7 Μαρτύρων, καθίστε σε ένα ασβεστωμένο πεζούλι και νιώστε την θαλασσινή αύρα να σας δροσίζει. Η νύχτα πέφτει, τα φώτα ανάβουν και ο κόσμος μαζεύεται για ένα κρασί ή κοκτέιλ, για να κλείσει χαλαρά η μέρα.

Αυτό που καθιστά μοναδικό το Κάστρο, είναι πως σε μία απλή βόλτα στα στενά του μπορείς να δεις σαν ταινία όλη την ιστορία του νησιού! Από αρχαίους κίονες που εμφανίζονται ξαφνικά στα κτίρια, μέχρι τη μεσαιωνική οχύρωση, τις διαχρονικές λότζιες, τις μαρμάρινες σκαλιστές ρωμαϊκές λάρνακες και τα γραφικά εκκλησάκια, ο οικισμός αυτός «κρύβει» στην αγκαλιά του όλα τα μυστικά του πολυτάραχου και πλούσιου παρελθόντος του νησιού. Και ενώ έχει γίνει το πλέον διάσημο και must see μέρος της Σίφνου, δεν έχει χάσει ούτε στο ελάχιστο την ιδιαίτερη ταυτότητά του.



Πηγή: skai.gr

