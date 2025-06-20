Η κεραμική παράδοση της Σίφνου

Του Νικόλα Μπάρδη

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» μπήκε σε ένα παραδοσιακό εργαστήριο αγγειοπλαστικής στο Βαθύ της Σίφνου, που μετρά πλέον 150 χρόνια ζωής, και μας έδειξε πως διατηρείται ακόμη και σήμερα αυτή η ιδιαίτερη τέχνη, που περνά από γενιά σε γενιά.

Τα περισσότερα εργαστήρια, όπως μας λέει και ο κ. Αντώνης, ήταν χτισμένα κοντά στη θάλασσα, για να διευκολύνονται στις μεταφορές. Δεν υπήρχαν πολλά διαθέσιμα μέσα για να μεταφέρουν τότε τα κεραμικά, παρά μόνο τα χέρια τους! Από τα 63 εργαστήρια που είχε κάποτε το νησί, σήμερα έχουν απομείνει μόνο 9. Κάποιοι είναι τυχεροί και δουλεύουν μαζί με τα παιδιά τους, ενώ κάποιοι έχουν απομείνει μόνοι…

Οι ντόπιοι λένε πως το φαγητό έχει άλλη γεύση, όταν μαγειρεύεται μέσα στα πήλινα του τόπου τους. Όπως η παραδοσιακή ρεβιθάδα, που σιγοψήνεται όλο το βράδυ μέσα σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Η Σίφνος άλλωστε έχει μακρά παράδοση στα μαγειρικά σκεύη.

Για πολλά χρόνια οι κάτοικοι αφού δεν είχαν πολλές δυνατότητες στην άνυδρη νησιωτική γη, συνειδητοποίησαν πως το χώμα του τόπου τους, μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία μαγειρικών σκευών. Τα τσικάλια, που χρησιμοποιούνταν για μαγείρεμα στα ξύλα, είχαν την τιμητική τους, όπως και οι κατσαρόλες για τον φούρνο, όπως τις αποκαλούν οι ντόπιοι.

Η νέα γενιά αγγειοπλαστών, πλέον, δεν περιορίζεται στα είδη και τα σχέδια των παλαιότερων, αλλά τα εξελίσσουν σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις και πάντα με σεβασμό στην παράδοση. Θα λέγαμε ότι έχουν πάρει μία πιο καλλιτεχνική διάσταση, και ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτήν την προσέγγιση, βλέποντας τις δημιουργίες τους ως κάτι χειροποίητο, φρέσκο και διαφορετικό. Πίσω βέβαια από ένα πήλινο κρύβονται πολλές ώρες εργασίας, λεπτοδουλειά αλλά και μεράκι, κάτι που οι κάτοικοι της Σίφνου έχουν σε πλεόνασμα. Από μαγειρικά σκεύη μέχρι διακοσμητικά κεραμικά, μπορείτε να βρείτε αληθινά κομψοτεχνήματα στα εργαστήρια του νησιού.

Αν βρεθείτε στο νησί, επισκεφτείτε ένα τέτοιο εργαστήρι, μιλήστε με τους ανθρώπους του νησιού και στηρίξτε την προσπάθειά τους να διατηρήσουν κάτι τόσο όμορφο, αυθεντικό και διαχρονικό, όπως η αγγειοπλαστική τέχνη. Στο μέρος όπου κάποτε δημιουργήθηκαν τα εμβληματικά και αξεπέραστης ομορφιάς κυκλαδικά ειδώλια, σήμερα τα χέρια των αγγειοπλαστών εξακολουθούν να πλάθουν επιδέξια τον πηλό και να δημιουργούν σχήματα και σκεύη με την φαντασία και την καρδιά τους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.