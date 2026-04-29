Το Ναυάγιο Αγαλίπα στη Σκύρο

Του Νικόλα Μπάρδη

Στο βόρειο τμήμα της Σκύρου και συγκεκριμένα στην παραλία Αγαλίπα, συναντούμε ένα σχετικά νέο ναυάγιο, που με την παρουσία του «στολίζει» τη δαντελωτή και πευκόφυτη ακτογραμμή του νησιού. Σίγουρα θα έχετε δει κάποια φωτογραφία του στο διαδίκτυο ή τα social media, καθώς έχει εξελιχθεί σε τοπόσημο της περιοχής. Ποια είναι, όμως, η ιστορία του, και πώς κατέληξε να προσαράξει σ’ αυτήν την ακτή;

Τον χειμώνα του 2001 το εν λόγω πλοίο μετέφερε παρανόμως 60 Ιρακινούς λαθρομετανάστες με δύο Τούρκους διακινητές από τα παράλια της Σμύρνης, και είχε ως τελικό προορισμό τη Βόρεια Εύβοια. Μετά από μία απρόσμενη βλάβη στη μηχανή και εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, η θάλασσα ξέβρασε το πλοίο στην παραλία Αγαλίπα της Σκύρου. Αφότου έφτασαν στην αμμουδιά, οι τοπικές αρχές συγκέντρωσαν τους λαθρομετανάστες και εν συνεχεία τους μετέφεραν στην Κύμη, με το ferry boat της γραμμής «Λυκομίδης», προκειμένου να ακολουθήσουν όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

Όσον αφορά το πλοίο, αυτό έμελλε να δημοπρατηθεί, όμως έναν χρόνο αργότερα, και αφού είχε γίνει ήδη ένα με το τοπίο, οι φορείς αποφάσισαν να παραμείνει εκεί σαν αξιοθέατο, μια και δημιουργούσε ένα σκηνικό βγαλμένο από καρτ ποστάλ. Και πράγματι το ναυάγιο σύντομα αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους τουρίστες, που πλέον κάθε Καλοκαίρι κατακλύζουν την παραλία για να φωτογραφηθούν μ’ αυτό, ενώ εκεί έχουν γίνει και φωτογραφίσεις για καμπάνιες μεγάλων οίκων μόδας. Εν μία νυκτί, λοιπόν, από ένα ατυχές και απροσδόκητο συμβάν, η Σκύρος απέκτησε ένα νέο αξιοθέατο και σήμα κατατεθέν, που ήρθε να προσδώσει λίγη ακόμη χάρη στον ήδη μαγικό ορίζοντά της.

Για να φτάσει κανείς σ’ αυτήν την παραλία πρέπει να ακολουθήσει ένα χωμάτινο μονοπάτι δέκα περίπου λεπτών, που είναι σχετικά εύκολο. Αμέσως μπροστά στα μάτια του επισκέπτη ξεδιπλώνεται η παραλία με τα βότσαλα και τη χοντρή άμμο, τα γαλαζοπράσινα νερά και το σκαρί του ναυαγίου, που στέκει ακόμη όρθιο. Το τοπίο είναι instagrammable και θα βγάλετε αξεπέραστες φωτογραφίες, ενώ θα χαρείτε απλόχερα τη δροσιά του Αιγαίου και τον παχύ ίσκιο από τα πεύκα. Σημειωτέον η παραλία δεν είναι οργανωμένη, οπότε αν αποφασίσετε να κάνετε εκεί μία εξόρμηση, φροντίστε να είστε εξοπλισμένοι καταλλήλως και εφοδιασμένοι με τα απολύτως απαραίτητα.



Πηγή: skai.gr

