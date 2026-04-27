Αλεύρι, μαγιά, ελαιόλαδο, νερό, αλάτι και μπόλικη φέτα είναι τα συστατικά που φτιάχνουν τα λαχταριστά τηγανόψωμα, ένα παραδοσιακό έδεσμα στην Εύβοια που έχει μεγαλώσει ολόκληρες γενιές, και φτιάχνεται ακόμη και σήμερα με αγάπη και μπόλικο μεράκι. Τα παλιά χρόνια τόσο τα παιδιά, όσο και οι εργαζόμενοι της Άνω Ποταμιάς τα έτρωγαν σαν πρωινό, ή τα έπαιρναν μαζί τους για κολατσιό. Οι γυναίκες, μαστόρισσες της ζύμης, άνοιγαν φύλλο ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες και άναβαν τα τηγάνια, φτιάχνοντας πεντανόστιμα, ροδοκοκκινισμένα πιτάκια με γέμιση φέτας ή κεφαλογραβιέρας. Πρόκειται για μία σχετικά εύκολη και γρήγορη συνταγή που έδινε και εξακολουθεί να δίνει λύση στο ακαταμάχητο αίσθημα της πείνας.



Το ανεβατό με τυρί, όπως είθισται να το αποκαλούν, έχει εξελιχθεί και σε περιζήτητο πιάτο, που αποζητούν οι τουρίστες, όταν απολαμβάνουν μία παγωμένη μπύρα, ενώ θα βρείτε και τα λειψά τηγανόψωμα που συνοδεύονται με μέλι. Η πλούσια γεύση του τηγανόψωμου το καθιστά ιδανικό για όλες τις ώρες της ημέρας, ενώ είναι αρκετά χορταστικό. Πλέον βέβαια, πολλοί το αγοράζουν έτοιμο και κατεψυγμένο από το σούπερ μάρκετ, όμως άλλη γεύση έχει το χειροποίητο, όταν η ζύμη είναι φρέσκια και μόλις έχει ανοιχτεί το φύλλο. Ακόμη, το τυρόψωμο είναι ιδανικό σνακ και για την παραλία, και οι περισσότερες οικογένειες της περιοχής το έχουν μαζί τους σε κάθε εξόρμηση.

Πηγή: skai.gr

Το Όπου Υπάρχει Ελλάδα ταξίδεψε στην γραφική Άνω Ποταμιά στην Κύμη Ευβοίας, βρήκε γυναίκες της περιοχής που εξακολουθούν να φτιάχνουν ακόμη παραδοσιακά τηγανόψωμα και λουκουμάδες με ρύζι (τα γνωστά «σφουγγαράκια»), και τα τηγάνια πήραν φωτιά στην κεντρική πλατεία του χωριού. Εκτός από το πλούσιο φυσικό περιβάλλον και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, το χωριό ξεχωρίζει και για την γαστρονομική του παράδοση, με συνταγές που έχουν μείνει αλώβητες στον χρόνο, και περνούν από γενιά σε γενιά σαν ακριβή κληρονομιά, για να μην χαθούν ποτέ οι ιδιαίτερες γεύσεις του τόπου τους. Και ναι, ένα απλό τηγανόψωμο είναι αρκετό για να μαζέψει όλη την οικογένεια ή την παρέα γύρω από ένα τραπέζι, όπου θα φάνε, θα πουν τα νέα τους και θα περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί, όπως τα παλιά τα χρόνια.

