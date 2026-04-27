

Στις βορειοδυτικές ακτές της Εύβοιας, μεταξύ του Μαλιακού και Βόρειου Ευβοϊκού Κόλπου, συναντούμε μία συστάδα επτά νησιών και περισσότερων μικρών νησίδων που είναι καταπράσινα και έχουν σμαραγδένια νερά. Ο λόγος φυσικά για τα μαγευτικά Λιχαδονήσια, γνωστά και ως Λιχάδες, που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα εξωτικά νησιά του εξωτερικού. Σύμφωνα με τη μυθολογία, το όνομά τους προέρχεται από τον Λίχα, τον δούλο του Ηρακλή, ο οποίος και του παρέδωσε τον χιτώνα της Δηιάνειρας. Ο Ηρακλής, μόλις διαπίστωσε τον δόλο, θεώρησε τον Λίχα υπαίτιο για τον δηλητηριασμένο χιτώνα, και τον εκσφενδόνισε μακριά στην θάλασσα. Έτσι, από τα κομμάτια και το αίμα του σχηματίστηκαν εν συνεχεία οι Λιχάδες.



Η μεγαλύτερη νησίδα στα Λιχαδονήσια είναι η Μονολιά, που είναι και η βορειότερη του συμπλέγματος, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί η Μεγάλη Στρογγυλή, που είναι η νοτιότερη από αυτές. Ανάμεσά τους υπάρχουν και άλλες, μικρότερες νησίδες όπως η Μικρή Στρογγυλή, το Στενό, η Βαγιά, ο Βοριάς, το Λιμάνι, αλλά και αρκετοί μικροί σκόπελοι και προεξοχές εδάφους, που αποκαλούνται από τους ντόπιους ως «Ποντικονήσια». Τα πανέμορφα αυτά νησάκια είναι αποτέλεσμα ηφαιστειακής δραστηριότητας, ενώ αρκετά από αυτά βυθίστηκαν από τον μεγάλο σεισμό του 426 π.Χ. Μάλιστα, στις αρχές του περασμένου αιώνα τα νησιά αυτά κατοικούνταν, και σήμερα βλέπουμε εκεί κάποια ερείπια σπιτιών που στέκουν ακόμη όρθια. Ωστόσο, από το 1960 και στο εξής είναι ακατοίκητα, και σ’ αυτήν την εξέλιξη καθοριστική ήταν η απουσία ηλεκτροδότησης και πόσιμου νερού.

Πηγή: skai.gr

Στις μέρες μας τα Λιχαδονήσια έχουν εξελιχθεί σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό και τους καλοκαιρινούς μήνες το μέρος γεμίζει με σκάφη και παραθεριστές από όλο τον κόσμο. Εκεί υπάρχουν παραλίες, οργανωμένες και μη, με χρυσή αμμουδιά, κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά, ενώ τα περισσότερα εκδρομικά σκάφη που πραγματοποιούν εξορμήσεις εκεί, διαθέτουν γυάλινο πυθμένα, για να μπορούν οι ταξιδιώτες να βλέπουν τον μαγευτικό βυθό της περιοχής. Για τους πιο δραστήριους τα Λιχαδονήσια προσφέρονται για θαλάσσιο καγιάκ, αλλά και για κατάδυση με αναπνευστήρα, καθώς κοντά στο Ακρωτήριο Λιχάδα υπάρχουν εντυπωσιακά ναυάγια για εξερεύνηση! Οι χρωματιστοί ύφαλοι, οι θαλάσσιες σπηλιές και η σπάνια ιχθυοπανίδα συνθέτουν ένα σκηνικό απαράμιλλου φυσικού κάλλους.Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα ταξίδεψε στις ελληνικές «Σεϋχέλλες», η εικόνα των οποίων έχει πρωταγωνιστήσει πολλάκις σε διαφημιστικά σποτ ανάδειξης της πατρίδας μας, συν τις χιλιάδες δημοσιεύσεις που κατακλύζουν τα social media, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, με τους χρήστες να μοιράζονται τις εμπειρίες τους από τα εξωτικά αυτά νησιά, που απέχουν περίπου δυόμισι ώρες μακριά από την Αθήνα. Έχετε κατά νου, ότι τον Αύγουστο και τα Σαββατοκύριακα του Καλοκαιριού επικρατεί το αδιαχώρητο, οπότε αν θέλετε να κάνετε εξόρμηση με τα καραβάκια της περιοχής, φροντίστε να κάνετε την κράτησή σας έγκαιρα!

