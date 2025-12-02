Θεσσαλονίκη: Βόλτα στο ιστορικό Καπάνι

Του Νικόλα Μπάρδη

Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης συναντούμε το ιστορικό Καπάνι, γνωστό και ως Αγορά Βλάλη. Πρόκειται για την πιο παλαιά αγορά της συμπρωτεύουσας που μετρά περισσότερους από δύο αιώνες ζωής. Η γραφική αυτή αγορά αποτελείται από αρκετούς πεζόδρομους, όπως Μενεξέ, Βλάλη, Σολωμού και άλλες, ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στην Αριστοτέλους, την Ερμού και την Εγνατία.

Σε μικρή απόσταση από εκεί βρίσκονται κι άλλες ιστορικές αγορές της πόλης, όπως το Μοδιάνο, η Πλατεία Άθωνος και το Μπεζεστένι, που δίνουν άλλον αέρα και χρώμα στην πόλη. Τα κτίρια στο Καπάνι είναι διώροφα, ενώ κάποιοι από τους πεζόδρομους είναι σκεπαστοί, γεγονός που βοηθάει στο να κάνεις τα ψώνια σου με άνεση, ακόμη κι όταν δεν έχει καλό καιρό.

Το όνομα Καπάνι προέρχεται από την τούρκικη φράση «Ουν-Καπάν», που σημαίνει αγορά αλεύρων (αλευροπάζαρο). Στο κέντρο της αγοράς, οι Τούρκοι κρέμασαν κατά την Επανάσταση του 1821 τους πρόκριτους Χρήστο Μενεξέ, Χριστόδουλο Μπαλάνο, Αναστάσιο Κυδωνιάτη, το Άγιο Νεομάρτυρα Αργυρό από την Επανομή και πολλούς άλλους. Από εκείνα τα χρόνια, μέχρι και σήμερα η αγορά αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη, και αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας της, ενώ κατά καιρούς έχει φιλοξενήσει πολλά ιστορικά μαγαζιά.

Το Καπάνι διατηρεί αναλλοίωτη τη φυσιογνωμία του για πολλά χρόνια και αποτελεί ένα πραγματικό αξιοθέατο που αξίζει να επισκεφτείτε αν βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη, καθώς πρόκειται για μία ζωντανή και αυθεντική ανατολίτικη αγορά, στο κέντρο μια σύγχρονης μεγαλούπολης. Είναι ένα ξεχωριστό παζάρι, που συνδυάζει την αφθονία, τις καλές τιμές και την ποικιλία. Εκεί θα βρείτε κυρίως τρόφιμα, μπαχαρικά και είδη οικιακής χρήσης. Τα περισσότερα προϊόντα που πωλούνται σ’ αυτήν την αγορά προέρχονται από την Μακεδονία και τη Θράκη, και οι έμποροι διαλαλούν την πραμάτεια τους, όπως έκαναν και στις αρχές του περασμένου αιώνα, ενώ ορισμένοι από αυτούς διατηρούν ακόμη το γνωστό τεφτέρι.

Ανάμεσα στα τοπικά προϊόντα ξεχωρίζουν τα φρέσκα ψάρια, οι ελιές της Χαλκιδικής και της Θάσου, τα αλλαντικά, τα φρούτα, οι ξηροί καρποί και τα μπαχάρια. Ακόμη, περιπλανώμενοι στις γραφικές στοές της αγοράς θα βρείτε μερικά από τα πιο συμπαθητικά καφέ, ουζερί και μεζεδοπωλεία του ιστορικού κέντρου της πόλης, όπου μπορείτε να κάνετε μία στάση, ενώ μια βόλτα εκεί είναι μια πραγματική βόλτα στον χρόνο. Αρώματα και χρώματα μιας άλλης εποχής, που δίνουν χαρακτήρα στη Θεσσαλονίκη και την ξεχωρίζουν από άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να γνωρίσετε κι αυτήν την πλευρά της συμπρωτεύουσας, που σίγουρα θα σας γοητεύσει.



Πηγή: skai.gr

