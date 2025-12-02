Σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας ακόμη περισσότερα ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Μια από τις δυσκολότερες περιόδους της διανύει η ιστορική παραδοσιακή αγορά Καπάνι στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τα κατεβασμένα ρολά από τα δεκάδες καταστήματα που παραμένουν κλειστά και ξενοίκιαστα, δεν θυμίζουν σε τίποτα περασμένες ημέρες, όταν η αγορά έσφυζε από ζωή και τα καταστήματα ήταν ανοιχτά στο σύνολό τους. Αυτή τη στιγμή στο Καπάνι από τα περίπου 220 καταστήματα λειτουργούν μόνο τα 90 με 95.

Η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να ζει στη σκιά της οπαδικής βίας, τρία χρόνια μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Την ίδια ώρα, άνθρωποι που βίωσαν τον πόνο από κοντά προσπαθούν να μετατρέψουν την απώλεια σε δράση και πρόληψη. Μιλήσαμε με τον σύλλογο που δημιουργήθηκε στη μνήμη του Άλκη, με εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και με θύμα οπαδικής βίας.

