Εύβοια: το ατύχημα του Γιάννη Δαμιανού το 2021 που συγκλόνισε την Ελλάδα

Στις 6 Ιανουαρίου του 2021, Ανήμερα των Θεοφανίων, ο Γιάννης, 24 χρονών τότε, βουτά στα κρύα νερά στην Αμάρυνθο για να πιάσει τον Σταυρό. Για τον Γιάννη αυτή η πράξη ήταν κάτι περισσότερο από ένα έθιμο, ήταν η εκπλήρωση μιας υπόσχεσης για τον αδερφό του Στέργιο, που έδινε μάχη τότε με τη λευχαιμία. Η βουτιά όμως, είχε δυσάρεστη εξέλιξη καθώς τα νερά ήταν τόσο ρηχά – ο Γιάννης χτύπησε στο κεφάλι και καθηλώθηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο. Τι λέει ο ίδιος, 4 χρόνια μετά, στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

Δείτε το βίντεο από το «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.