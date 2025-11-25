Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εύβοια: το ατύχημα του Γιάννη Δαμιανού το 2021 που συγκλόνισε την Ελλάδα

Στις 6 Ιανουαρίου του 2021, Ανήμερα των Θεοφανίων, ο Γιάννης, 24 χρονών τότε, βουτά στα κρύα νερά στην Αμάρυνθο για να πιάσει τον Σταυρό

Όπου υπάρχει Ελλάδα

Στις 6 Ιανουαρίου του 2021, Ανήμερα των Θεοφανίων, ο Γιάννης, 24 χρονών τότε, βουτά στα κρύα νερά στην Αμάρυνθο για να πιάσει τον Σταυρό. Για τον Γιάννη αυτή η πράξη ήταν κάτι περισσότερο από ένα έθιμο, ήταν η εκπλήρωση μιας υπόσχεσης για τον αδερφό του Στέργιο, που έδινε μάχη τότε με τη λευχαιμία. Η βουτιά όμως, είχε δυσάρεστη εξέλιξη καθώς τα νερά ήταν τόσο ρηχά – ο Γιάννης χτύπησε στο κεφάλι και καθηλώθηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο. Τι λέει ο ίδιος, 4 χρόνια μετά, στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

Δείτε το βίντεο από το «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

Όπου υπάρχει Ελλάδα

Όπου υπάρχει Ελλάδα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Όπου υπάρχει Ελλάδα Εύβοια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark