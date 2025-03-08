Sandringham House: Ανοίγει για το κοινό η αγαπημένη εξοχική κατοικία της βασιλικής οικογένειας

Το Sandringham House, η αγαπημένη εξοχική κατοικία του βασιλιά Καρόλου, θα ανοίξει τις πύλες της για το κοινό τον Απρίλιο, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να περιηγηθούν στους υπέροχους εσωτερικούς χώρους και στους μοναδικούς καταπράσινους κήπους.

Οπότε, αν σχεδιάζετε ένα ταξίδι στην Αγγλία το επόμενο διάστημα, βάλτε το οπωσδήποτε στη λίστα με τα αξιοθέατα που πρέπει να επισκεφτείτε.

Το παλάτι του Σάντρινγκχαμ βρίσκεται στο Νόρφολκ, στην Ανατολική Αγγλία και ήταν το ησυχαστήριο της βασίλισσας Ελισάβετ Β'. Εδώ και αιώνες, εκεί παρνά παραδοσιακά τις γιορτές των Χριστουγέννων η βασιλική οικογένεια.

Όπως αναφέρει το βρετανικό Ηello!, το Sandringham House θα υποδεχθεί τους επισκέπτες του από τις 5 Απριλίου έως τις 10 Οκτωβρίου.

Εκπληκτική αρχιτεκτονική και μεγάλη ιστορία

Το Sandringham House είναι διάσημο για την εκπληκτική αρχιτεκτονική του, με την εντυπωσιακή εξωτερική του όψη σε στυλ Jacobean και με μια σειρά από όμορφα διακοσμημένα δωμάτια.

Πέρασε στην κατοχή της βασιλικής οικογένειας το 1862 όταν αποκτήθηκε από τον βασιλιά Εδουάρδο VII και τη βασίλισσα Αλεξάνδρα της Δανίας οι οποίοι το χρησιμοποιούσαν ως εξοχική κατοικία.

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 4ης Φεβρουαρίου 1982, η βασίλισσα της Βρετανίας Ελισάβετ Β' και ο δούκας του Εδιμβούργου, πρίγκιπας Φίλιππος, περπατούν στους κήπους του Σάντρινγκχαμ

Οι επισκέπτες θα μπορούν να ξεναγηθούν στα οκτώ κύρια ισόγεια δωμάτια του παλατιού τα οποία παραμένουν αναλλοίωτα στο χρόνο, να θαυμάσουν μια σειρά από έργα τέχνης, έπιπλα και προσωπικά αντικείμενα της βασιλικής οικογένειας.

Το κύριο μέρος της κατοικίας ολοκληρώθηκε το 1870, ενώ μια αίθουσα χορού προστέθηκε το 1883.

Ο βασιλιάς Κάρολος έδωσε πριν από λίγες ημέρες μια εικόνα από το σαλόνι, καθώς συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι (Volodymyr Zelensky) και τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό.

Ο παππούς της βασίλισσας Ελισάβετ, Γεώργιος Ε', που άφησε την τελευταία του πνοή εκεί όπως και ο πατέρας της το είχε χαρακτηρίσει ως το μέρος που αγαπούσε περισσότερο στον κόσμο.

Το 1957 από εκεί μεταδόθηκε το πρώτο τηλεοπτικό της χριστουγεννιάτικο μήνυμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.