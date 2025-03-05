Του Νικόλα Μπάρδη

Η Αιδηψός είναι ένα γραφικό, παραθαλάσσιο χωριό στις βορειοδυτικές ακτές της Εύβοιας, 18 χλμ. νοτιοδυτικά της Ιστιαίας. Αποτελεί αναμφίβολα τη μεγαλύτερη λουτρόπολη της χώρας μας και γνωστό θέρετρο παγκοσμίως στον ιαματικό τουρισμό. Εκεί συναντούμε σήμερα περισσότερες από ογδόντα μεμονωμένες πηγές, με τη θερμοκρασία των νερών να κυμαίνεται από 40 έως 80 βαθμούς. Τη ρυμοτομία της σύγχρονης πόλης ανέλαβαν στα τέλη του 19ου αιώνα Βαυαροί αρχιτέκτονες, έπειτα από πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας, που αγαπούσε ιδιαίτερα αυτήν την περιοχή, ενώ η τουριστική ανασυγκρότηση ξεκίνησε το 1896, όταν ο Ερρίκος Τομπάζης έχτισε εκεί το πρώτο σύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα, με το όνομα «Θερμαί Σύλλα».

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η θεά Αθηνά ζήτησε από τον Ήφαιστο, θεό της φωτιάς, να δημιουργήσει θερμά λουτρά, για να πηγαίνει εκεί και να ξεκουράζεται ο Ηρακλής, μετά τους άθλους του. Προκειμένου, λοιπόν, ο Ήφαιστος να εκπληρώσει την επιθυμία της Αθηνάς, χτύπησε με το σφυρί του τον βράχο της Αιδηψού, και σ’ εκείνο το σημείο δημιουργήθηκε μία ιαματική πηγή, απ’ όπου ξεπήδησαν θερμά νερά. Ακόμη, αναφέρεται πως η θεά Ήρα συμβούλεψε τον Δευκαλίωνα και την Πύρρα να λουστούν στα θερμά νερά των πηγών, για να κάνουν πολλά και γερά παιδιά. Από τον έρωτά τους γεννήθηκε ο Έλληνας, γενάρχης των ελληνικών φύλων. Η λουτρόπολη της Αιδηψού γνώρισε μεγάλη ακμή τα Ρωμαϊκά Χρόνια (100 π.Χ. – 100 μ.Χ.), καθώς ο Ρωμαίος Στρατηγός Σύλλας έφτιαξε εκεί τις πρώτες θέρμες και διοργάνωσε μεγαλειώδη συμπόσια.

Ο ιαματικός βράχος της Αιδηψού αποτελεί ένα μεγαλείο της φύσης αλλά και σπάνιο φαινόμενο, αφού είναι ο μοναδικός στην Ευρώπη εναπόθεσης τόσο μεγάλης ποσότητας ασβεστωμάτων και ιχνοστοιχείων από ιαματικό νερό. Η παραλία των Λουτρών Αιδηψού βρίσκεται στην καρδιά της λουτρόπολης. Εκεί κάνουν κυρίως μπάνιο όσοι θέλουν να εκμεταλλευτούν τα καυτά ιαματικά νερά, που αναβλύζουν από τις πηγές, αλλά και όσοι δεν έχουν προβλήματα και απλά αποζητούν τη χαλάρωση. Πρόκειται για νερά θερμά που ρέουν ελεύθερα προς τη βαθυγάλανη θάλασσα του Ευβοϊκού Κόλπου, και εκτός από τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, προσφέρουν τη δυνατότητα αποτοξίνωσης και χαλάρωσης.

Ευρισκόμενοι στην περιοχή αξίζει να επισκεφτείτε και τον Πύργο Της Αιδηψού, γνωστό και ως «Φραγκούλα». Είναι ένας ενετικός, τετράγωνος και ερειπωμένος πλέον πύργος του 14ου αιώνα. Διατηρείται σε αρκετά μεγάλο ύψος και λέγεται ότι αποτελούσε κατοικία της Βαρώνης Πετρονέλλα Τόκο. Η Πετρονέλλα Τόκκο διετέλεσε Κυρά της Αιδηψού και των Λιχάδων μεταξύ των ετών 1383 και 1410. Αποχώρησε το 1410, πιθανώς λόγω των συνεχώς αυξανόμενων πειρατικών επιθέσεων στη Βόρεια Εύβοια εκείνη την εποχή. Η Αιδηψός λεηλατήθηκε πολλές φορές από ληστρικές επιδρομές, ενώ πολλοί κάτοικοί της πουλήθηκαν ως σκλάβοι στα παζάρια της Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Ο Πύργος έγινε μάρτυρας πολλών γεγονότων στο παρελθόν, και σήμερα «καλύπτεται» από ένα πέπλο μυστηρίου και λαϊκών δοξασιών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.