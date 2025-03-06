Το διάσημο μουσείο σύγχρονης τέχνης του Κέντρου Πομπιντού στο Παρίσι, η συλλογή του οποίου είναι η πιο μεγάλη στον κόσμο μαζί με αυτή του MoMA στη Νέα Υόρκη, θα κλείσει τη Δευτέρα τις πόρτες του για πέντε χρόνια, στη διάρκεια των οποίων θα γίνουν εργασίες ανακαίνισης.

Το κοινό θα έχει μια τελευταία ευκαιρία να δει τα αριστουργήματα καλλιτεχνών όπως Φρίντα Κάλο, Σαλβαδόρ Νταλί και Φράνσις Μπέικον... δωρεάν από αύριο, Παρασκευή, στις 18:00 μέχρι τη Δευτέρα στις 21:00, στο πλαίσιο ενός πολιτιστικού και εορταστικού προγράμματος (με DJ, παραστάσεις, εργαστήρια δημιουργίας).

Στη συνέχεια, τα περίπου 2.000 έργα τέχνης που εκτίθενται μονίμως σε μια επιφάνεια 12.000 τετραγωνικών μέτρων σε δύο επίπεδα, θα μεταφερθούν σε αποθήκες ή σε άλλα μουσεία του Παρισιού, αλλού στη Γαλλία ή στο εξωτερικό.

«Αυτή η κολοσσιαία επιχείρηση απαίτησε προετοιμασία μηνών, ακόμα και ετών», εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο η Κλερ Γκαρνιέ, διευθύντρια παραγωγής.

Η μετακίνηση τεράστιων εγκαταστάσεων, όπως αυτές του γερμανού καλλιτέχνη Άνσελμ Κίφερ, θα απαιτήσει για παράδειγμα «να αφαιρεθούν κατά τόπους τζαμαρίες του κτιρίου», σύμφωνα με την ίδια.

Το κοινό θα μπορεί εντούτοις να συνεχίσει να επισκέπτεται ένα τμήμα της συλλογής - η οποία αριθμεί συνολικά περίπου 150.000 έργα -, κυρίως στο ανακαινισμένο Γκραν-Παλαί στο Παρίσι όπου έχουν ήδη προγραμματισθεί μεγάλες εκθέσεις.

Το Κέντρο Πομπιντού θα κλείσει πλήρως στις 22 Σεπτεμβρίου με την τελευταία προσωρινή έκθεσή του, για να πραγματοποιηθούν κολοσσιαίες εργασίες αφαίρεσης αμίαντου και ανακαίνισης οι οποίες είναι προγραμματισμένες μέχρι το 2030.

Χώρος πρωτοποριακός για τη μοντέρνα και τη σύγχρονη τέχνη σε όλο τον κόσμο, το Μπομπούρ, όπως αποκαλείται επίσης, είχε σχεδιαστεί από τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας Ζορζ Πομπιντού (1911-1974) ως ένας ζωντανός χώρος συνάντησης όλων των μορφών της τέχνης και υποδοχής όλων των κοινών.

Με μέσο όρο τέσσερα εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο (σ.σ.: εκτός από την κρίση της Covid), το μεγάλο κτίριο που σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες Ρέντσο Πιάνο και Ρίτσαρντ Ρότζερς έχει γίνει ένα από τα πιο πολυσύχναστα μνημεία του Παρισιού.

Πηγή: skai.gr

