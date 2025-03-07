Του Νικόλα Μπάρδη

Τα Δρακόσπιτα είναι μεγαλιθικά λατρευτικά κτίσματα που εντοπίζονται στη Νότια Εύβοια, και χρονολογούνται στους κλασικούς (5ος αι. π.Χ.) και πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους. Βρίσκονται κοντά στα Στύρα, την Κάρυστο και την κορυφή της Όχης.

Τα Δρακόσπιτα είναι οικοδομημένα από τετραγωνικούς, μακρόστενους και σχετικά λεπτούς λίθους, οι οποίοι είναι επιτεθειμένοι ο ένας πάνω στον άλλο, χωρίς άλλα συνδετικά υλικά. Συγκρατούνται μόνο με το βάρος τους, ενώ τα κενά συμπληρώνονται με άλλους, μικρότερους λίθους. Η σκεπή είναι εξίσου περίτεχνα κατασκευασμένη από υπερμεγέθεις λίθους, οι οποίοι πλησιάζουν όλο και περισσότερο προς την κορυφή (πυραμιδωτή κατασκευή), αφήνοντας τελικά στην μέση μια μακρόστενη οπή, από την οποία και μπαίνει το φως. Οι διαστάσεις των Δρακόσπιτων κυμαίνονται συνήθως από 5 έως 13 μέτρα, ενώ το πιο καλοδιατηρημένο βρίσκεται στην κορυφή της Όχης, σε υψόμετρο 1.398 μέτρων.

Τα περισσότερα Δρακόσπιτα διατηρούνται ακόμα και σήμερα σε καλή κατάσταση, και σε όλα κυριαρχεί η γκρίζα πέτρα της περιοχής, ενώ απουσιάζει κάθε άλλο οικοδομικό υλικό. Ο καθηγητής Νικόλαος Μουτσόπουλος βρήκε, σε υπόγεια κατασκευή δίπλα σε δρακόσπιτο, οστά ζώων, θραύσματα αγγείων και κατάλοιπα θυσιών, τα οποία φυλάσσονται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καρύστου. Πρόσφατα ερμηνεύτηκαν ως κτίσματα θρησκευτικής σημασίας (οίκοι), όπου λατρεύονταν αρχαίες ελληνικές θεότητες. Κάποια από αυτά, κατά παλαιότερες θεωρίες, ήταν αγροικίες, καταφύγια, κτίρια στρατιωτικής χρήσης, ακόμη και αστεροσκοπεία. Σήμερα βλέπουμε στην περιοχή 25 κτίσματα αυτής της τεχνοτροπίας.

Οι κάτοικοι της Νότιας Εύβοιας γνωρίζουν τα Δρακόσπιτα ως «Ντραγκά» ή «Δραγκά». Το όνομά τους προέρχεται από τον θρύλο που τα περιβάλλει και οφείλεται στο μεγάλο τους μέγεθος, αλλά και την αρτιότητα της κατασκευής τους. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις λαϊκές δοξασίες τα κτίσματα αυτά οικοδομήθηκαν από δράκους. Σε αυτά κατοικούσε ένας μεγάλος δράκος, που ήταν ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής, αν και άλλος θρύλος τα θέλει να στέγαζαν τον βασιλιά των Κυκλώπων. Σε κάθε περίπτωση η κατασκευή τους είχε κάτι το υπερφυσικό.

Για τον άνθρωπο, μόνο γίγαντες θα μπορούσαν να μεταφέρουν αυτούς τους τεράστιους ογκόλιθους στις κορυφές των βουνών, αλλά και να δουλέψουν μαζί τους, τοποθετώντας τους με τέτοιο τρόπο που να αρκεί μόνο το βάρος τους, για να κρατηθεί το κτίσμα. Ανάμεσα στα άλλα στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι το μονολιθικό ανώφλι, τα λίθινα ράφια, που διασώζονται στο εσωτερικό κάποιων από τα κτίσματα, αλλά και τα παράθυρα, που διασώζονται στο Δρακόσπιτο της Όχης. Σ’ αυτό το Δρακόσπιτο, μόνο η πλάκα που βρίσκεται πάνω ακριβώς από την είσοδο ζυγίζει 10 τόνους! Οι ερευνητές και οι αρχαιολόγοι συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να αναζητούν, πώς μεταφέρθηκαν εκεί, και πώς τοποθετήθηκαν, παρά το βάρος τους.

Το Όρος Όχη, εκτός από τα μυστηριώδη Δρακόσπιτα, έχει και μία πανέμορφη και παρθένα φύση, που αξίζει να ανακαλύψετε. Η περιοχή έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Natura 2000, λόγω της ξεχωριστής ομορφιάς της, αλλά και της μεγάλης σημασίας που διαδραματίζει ως καταφύγιο άγριας ζωής. Το εν λόγω βουνό διαθέτει μια εξαιρετικά σπάνια χλωρίδα, η οποία επιβίωσε απομονωμένη για χιλιετηρίδες, και ως οικοσύστημα θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα του κόσμου. Αν σας αρέσει η πεζοπορία, μπορείτε να ξεκινήσετε τη μαγευτική διαδρομή από το χωριό Μύλοι Καρύστου και να κατευθυνθείτε προς το ορειβατικό καταφύγιο στα 1.100 μέτρα υψόμετρο. Θα περάσετε μέσα από ένα δάσος με υπεραιωνόβιες καστανιές, και μετά από μία στάση στο εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία, που είναι λαξευμένο μέσα σε βράχους, θα απολαύσετε μία πανοραμική θέα σε όλη την περιοχή. Από εκεί, μια ανάσα μακριά, βρίσκεται και το κυκλώπειο κτίσμα του Δρακόσπιτου. Η ομορφιά και η απόκοσμη γοητεία του μέρους θα σας αποζημιώσει στο έπακρο



