Στη Νότια Κρήτη, μόλις 33χλμ μακριά από την πανέμορφη και γραφική πόλη του Ρεθύμνου συναντάμε την παραλία Σχοινάρια ή Σκινάρια.

Πρόκειται για μια πανέμορφη παραλία άγνωστη στο ευρύ κοινό, που όμως όσοι γνωρίζουν την κατατάσσουν σε μια από της καλύτερες παραλίες του νησιού.

Βρίσκεται καλά κρυμμένη μέσα σε ένα άγριο και βραχώδες τοπίο και διατηρεί ένα ξεχωριστό ρεκόρ.

Η διαύγεια των νερών της λόγο της καθαρότητας των νερών της αλλά της γεωλογίας του βυθού της αγγίζει και καμιά φορά ξεπερνάει τα 40 μέτρα οριζόντια, και με λίγα λόγια αν επιχειρήσετε μια βουτιά θα μπορείτε να δείτε δίχως μάσκα σχεδόν μέχρι και το τελείωμα του γραφικού κόλπου που βρίσκεται.

Για αυτό τον λόγο αλώστε και οι περισσότερες σχολές κατάδυσης της Κρήτης έχουν ως ορμητήριο τα Σχοινάρια.

Πηγή: skai.gr

