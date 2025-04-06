Άνδρος: Το εξωτικό νησί στις... Μπαχάμες!

Οι Μπαχάμες είναι ένα σύμπλεγμα με περίπου 700 μεγάλα νησιά και άλλα μικρότερης έκτασης στον Ατλαντικό ωκεανό και την Καραϊβική Θάλασσα. Στον εξωτικό αυτό παράδεισο, υπάρχει ένα νησί με το όνομα… Άνδρος (Andros). Μάλιστα, είναι το μεγαλύτερο σε έκταση νησί του συμπλέγματος και βρίσκεται 190 χλμ. νοτιοανατολικά της χερσονήσου της Φλόριντα.

Πρωτεύουσα της Κοινοπολιτείας των Μπαχαμών είναι η Νασσάου, στο ομώνυμο νησάκι, ενώ η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νησιωτικού κράτους, το Φρίπορτ, βρίσκεται το νησί Γκραντ Μπαχάμα.

Άνδρος από τον… Sir Edmund Andros

Η Άνδρος στις Μπαχάμες, θεωρείται...ένα νησί αλλά στην πραγματικότητα αποτελείται από 3 νησίδες - τη Βόρεια Άνδρο, το Mangrove Cay και τη Νότια Άνδρο -με συνολική έκταση μεγαλύτερη από όλα τα άλλα 700 νησιά των Μπαχαμών μαζί, με φύση που οργιάζει, εξωτικές παραλίες και άγρια ζωή.

Οσό για το ελληνικό όνομα του εξωτικού νησιού, στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με Ελλάδα.

Οι ιθαγενείς κάτοικοι ονόμαζαν το νησί Habacoa (ή Babucca) και οι Ισπανοί κατακτητές το μετονόμασαν σε Espiritu Santu.

Στο νησί Άνδρος δόθηκε το σημερινό του όνομα κάποια στιγμή νωρίς κατά την περίοδο της βρετανικής αποικιοκρατίας.

Το όνομα πιστεύεται ότι είναι προς τιμή του Sir Edmund Andros, Διοικητή των Δυνάμεων της Αυτού Μεγαλειότητας στα Μπαρμπάντος το 1672 και κυβερνήτη διαδοχικά της Νέας Υόρκης, της Μασαχουσέτης και της Νέας Αγγλίας.

Επιπλέον, σε αρκετά βρετανικά έγγραφα του 18ου αιώνα το αναφέρεται ως νησί του Andrews Island ενώ σε βρετανικό χάρτη του 1782 αναφέρεται στο νησί ως San Andreas.

Η εξωτική «Ελευθέρα» των Άγγλων

Εκτός από την … Ανδρο, οι Μπαχάμες έχουν άλλο ένα νησί – το 7ο σε μέγεθος – με ελληνικό όνομα. Λέγεται Ελευθέρα (Eleuthera) και βρίσκεται 80 χιλιόμετρα ανατολικά του Νασσάου. Εχει έκταση 518 τ.χλμ. και πληθυσμό 11.165 κατοίκους (2000). Κύριος οικισμός του νησιού είναι το Governor’s Harbour.

Το όνομά του προέρχεται από τους πρώτους Ευρωπαίους άποικους που έφτασαν στο νησί το το 1638 από τις Βερμούδες: τους "Eleutherian Adventurers" μια θρησκευτική ομάδα Άγγλων Πουριτανών.

Πηγή: skai.gr

