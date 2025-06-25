«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Σε απευθείας μετάδοση από την Επίδαυρο - Σήμερα στις 14.45, στον ΣΚΑΪ -Δείτε το trailer

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα, Τετάρτη 25 Ιουνίου στις 14.45, βγαίνει ζωντανά από την Επίδαυρο. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής παρουσιάζουν ενδιαφέροντα θέματα, αναδεικνύουν τις ομορφιές του τόπου αλλά και τα προβλήματα των κατοίκων της περιοχής.

Στην Επίδαυρο είναι όλα όμορφα, μας λένε οι άνθρωποι που έχουν κάνει τον ξακουστό τόπο σπίτι είτε για διαμονή είτε για παραθερισμό με πολλές δραστηριότητες. Μια βυθισμένη πολιτεία και ένα ναυάγιο προσελκύουν τους δύτες και τους χρήστες καγιάκ, οι περιπατητές αγαπούν τη βόλτα πλάι στην Αρχαία, όπως τη λένε οι ντόπιοι, ενώ οι καλοφαγάδες προτιμούν τις ντόπιες αγκιναρούλες, λίγο πιο πέρα στα μέρη της Αργολίδας.

Στο όμορφο λιμανάκι του Τολού, μια μικρή αποικία Δανών κωπηλατών στήνεται εδώ και χρόνια, κάθε χρόνο, με το που θα ξεμυτίσει το καλοκαίρι. Κωπηλατούν καθημερινά δεκάδες χιλιόμετρα στην ανοιχτή θάλασσα πριν βγουν στην όμορφη κωμόπολη και συναναστραφούν με τους ντόπιους, με τους οποίους έχουν γίνει οικογένεια. Κάτοικοι, εργαζόμενοι, επιχειρηματίες της γραφικής κωμόπολης μοιράζονται μαζί μας τα συναισθήματά τους για τον τόπο και για ό,τι τον κάνει να έχει ψυχή και να αγαπιέται. Συζητούν όμως και για τα προβλήματα που χρειάζονται λύσεις.

Οι Μυκήνες δεν είναι μόνο ο αρχαιολογικός χώρος. Με φόντο τον πολιτισμό χιλιάδων ετών, το ομώνυμο γειτονικό χωριό παλεύει με την ερήμωση, απότοκο της λειψυδρίας αλλά και απουσίας έργων αναγέννησής του.

Τροχαίο που προκλήθηκε από οδηγό, ο οποίος έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Νέα Κίο Αργολίδας, στέρησε πριν από λίγους μήνες τη ζωή από μια νέα μητέρα. Ο σύζυγος της αδικοχαμένης μας περιγράφει τις συνθήκες του δυστυχήματος ενώ ακούμε και τους ανθρώπους της περιοχής να προτείνουν λύσεις για να μην θρηνήσουμε ξανά θύματα.

