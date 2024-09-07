Κρήτη- Γέφυρα Αράδαινας: Η υψηλότερη και πιο εντυπωσιακή γέφυρα της Ελλάδας

Η Γέφυρα της Αράδαινας αποτελεί ένα σύμβολο ύψιστης σημασίας για την Κρήτη. Δεν είναι μόνο μία εντυπωσιακή κατασκευή, είναι ένας τόπος που συνδέει την παράδοση με τη σύγχρονη ζωή και συγχρόνως, αποτελεί έναν ακραίο προορισμό για τους λάτρεις της αδρεναλίνης.

Η «Γέφυρα της Αράδαινας» βρίσκεται πάνω από το φαράγγι της Αράδαινας στα Χανιά και είναι η υψηλότερη αλλά και η πιο εντυπωσιακή γέφυρα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Με ύψος 138 μέτρα είναι η δεύτερη υψηλότερη γέφυρα στην Ευρώπη και ένας από τους πιο δημοφιλή προορισμούς για bungee jumping σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η «Γέφυρα της Αράδαινας» κατασκευάστηκε το 1986 με πρωτοβουλία της οικογένειας Βαρδινογιάννη που κατάγεται από το διπλανό χωριό Άγιος Ιωάννης.

Δείτε το βίντεο της upstories και μάθετε τα πάντα για την υψηλότερη γέφυρα της Ελλάδας.

